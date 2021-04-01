Відповідно до закону, прийнятого ще в 2011-му, щороку пенсійний вік збільшувався на півроку

Мова про підвищення пенсійного віку тільки для жінок. У 2021-му відбудеться останній етап, таким чином вік для виходу на заслужений відпочинок з 55 виріс ще на п'ять років, і тепер всі українці будуть виходити на пенсію в 60 років, передає РБК-Україна.

Отже, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. У 60 років на пенсію виходитимуть жінки, що народилися після 1 квітня 1961 року.

Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Також у квітні українців чекає черговий перерахунок пенсій, після якого багато хто отримає надбавки.

Відзначається, що виплати будуть проіндексовані приблизно для 2 млн українців - не всім, а працюючим пенсіонерам, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019-го.

Перерахунок буде проводитися із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення виплати визначається для кожного пенсіонера окремо.

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