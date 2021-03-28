Солидарные пенсии уже никогда не смогут обеспечить достойную жизнь украинцам

Такие неутешительные выводы сделали в Минсоцполитики, опубликовав свежие расчеты, передает Politeka.net.

Так, в Украине уровень пенсий по сравнению с привычной зарплатой обрушится с 29% до 18-20%. А это означает, что выйдя на заслуженный отдых, люди смогут получать только пятую часть от того, что зарабатывали. То есть, следуя солидарной системе, работающее население не сможет обеспечивать пенсионеров достойными выплатами.

"Размер пенсии не будет уменьшаться в гривнах. Но это означает, что зарплаты будут расти быстрее, чем пенсии, и при выходе на пенсию с солидарной системой люди смогут получать только пятую часть от того, что зарабатывали", - утверждают в Минсоцполитики.

Для понимания ситуции, были взяты данные для 2020 и 2050 годов. 2050 - это когда на пенсию выйдут те, кому сейчас 30. Голубым отмечены люди старше 60 лет, которых нужно обеспечить пенсиями. Зеленым - люди, которые могут работать и платить взносы.

"Посмотрите на второй рисунок и представьте, сколько должны со своих заработков отдать работающие, чтобы пенсионеры из этих средств получили достойные пенсии? При этом, картинка еще оптимистичная, ведь не все люди трудоспособного возраста работают, а из работающих не все или не в полном объеме платят взносы", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как решение проблемы, называется внедрение накопительной пенсии, которая будет формироваться в течение трудового периода самими украинцами и их работодателями.

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