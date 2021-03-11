Пенсии украинцам повысят трижды в 2021 году, в результате максимальная выплата увеличится на 1650 грн

Это предусмотрено новым бюджетом Пенсионного фонда. Кроме указанных этапов повышение пенсий в апреле произойдет для работающих украинцев, пишет "Обозреватель".

Так, первый этап запланирован на июль, когда повысят минимальные и максимальные пенсии.

С 1 июля минимальную пенсию поднимут с 1769 до 1854 грн, а вот максимальная пенсия вырастет сразу на 850 грн – до 18 540 грн. Этот перерасчет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Второй этап предусматривает повышение пенсий для украинцев возрастом от 75 лет. Размер прибавки составит около 400 грн.

Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение круга лиц, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021 году ее введут для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.

Третий этап запланирован на декабрь. Минимальную пенсию поднимут с 1854 грн до 1934 грн. При этом максимальная пенсия вырастет с 18 540 до 19 340 грн.

Напомним о новом повышении пенсий, кому добавят больше всего, а кого ждут копейки: "вырастет сразу на..."

Как сообщала Politeka, масштабный перерасчет пенсий состоится с 1 марта, кому добавят тысячу гривен: "для людей, которые..."

Также Politeka писала, что размер пенсий могут резко сократить, украинцам придется несладко: "будет составлять всего..."