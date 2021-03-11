Пенсии украинцам повысят трижды в 2021 году, в результате максимальная выплата увеличится на 1650 грн
Это предусмотрено новым бюджетом Пенсионного фонда. Кроме указанных этапов повышение пенсий в апреле произойдет для работающих украинцев, пишет "Обозреватель".
Так, первый этап запланирован на июль, когда повысят минимальные и максимальные пенсии.
С 1 июля минимальную пенсию поднимут с 1769 до 1854 грн, а вот максимальная пенсия вырастет сразу на 850 грн – до 18 540 грн. Этот перерасчет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).
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Второй этап предусматривает повышение пенсий для украинцев возрастом от 75 лет. Размер прибавки составит около 400 грн.
Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение круга лиц, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021 году ее введут для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.
Третий этап запланирован на декабрь. Минимальную пенсию поднимут с 1854 грн до 1934 грн. При этом максимальная пенсия вырастет с 18 540 до 19 340 грн.
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