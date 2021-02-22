Украинских пенсионеров ждет новый перерасчет выплат

Это связано с тем, что с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. А именно его используют при определении размера пенсий.

Таким образом минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная вырастет сразу на 850 грн до 18 540 грн.

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Повышение предусмотрено в бюджете Украины на 2021 год. Согласно закону минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. Поэтому после его повышения также вырастут и выплаты для всех пенсионеров, которые получают меньше 1854 грн.

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Что касается максимальной пенсии, то она ограничена 10 прожиточными минимумами, на данный момент это 17 690 грн. После 1 июля 2021 года размер самой высокой пенсии составит 18 540 грн.

Стоит уточнить, что индексация не коснется тех, кто заработал на выплату меньше минимальной и получает надбавку до ее размера. Они в марте прибавку не получат, но могут рассчитывать на повышение летом.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию.

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Чтобы получать такие выплаты, украинцу необходимо 35 лет исправно работать и платить взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен.

Отметим, что еще до летней индексации в Украине запланирован перерасчет примерно на 11% всех расчетных размеров выплат. Ориентировочно это произойдет в марте.

Граждане со средней зарплатой могут расчитывать примерно на 3,5 тысячи гривен в месяц, а с "минималкой" - всего 1769 гривен.

Напомним, пенсии в Украине вырастут, дата и кому повезет больше всего.

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