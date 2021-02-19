Размер пенсионных выплат в Украине увеличат

Согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда, с 1 июля минимальную пенсию поднимут на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. При этом максимальная пенсия вырастет сразу на 850 грн – до 18 540 грн.

В июле перерасчет будет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

С 1 июля 2020 года в Украине прожиточный минимум на одного человека составит 2118 грн в месяц (сейчас 2027 грн).

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 июля будет установлены следующие показатели прожиточного минимума: для детей до шести лет - 1859 грн; для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн; для трудоспособных лиц - 2197 грн; для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн.

Пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

При этом согласно данным Минсоца, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий.

Более того, в бюджет страны закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете – всего лишь 1769 грн. Все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, находятся за чертою бедности.

Ранее сообщалось, что при утверждении бюджета ПФУ доходы Фонда установили объемом 495 млрд грн. Из них собственных доходов (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,95 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн - поступления из единого соцвзноса.

Расходы ПФУ ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

Из госбюджета в ПФУ поступит 195,3 млрд грн: 28 млрд на уплату единого взноса за отдельные категории лиц, остальные 167 млрд грн - на выплаты пенсий по военнослужащим, покрытие дефицита.

Также мы рассказывали, при каких условиях украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию (10 минимумов).

Чтобы получать такие выплаты, украинцу необходимо 35 лет исправно работать и платить взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен.

Граждане со средней зарплатой могут расчитывать примерно на 3,5 тысячи гривен в месяц, а с "минималкой" - всего 1769 гривен.

Напомним, новая выплата пенсий украинцам: в ПФУ озвучили важную деталь, когда и сколько денег выделили.

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