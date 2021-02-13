Для некоторых украинцев при расчете пенсий изменили порядок учета стажа

В частности, это касается тех украинцев, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года. Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда №21-1, которое вступило в силу с конца января 2021-го.

Согласно новой процедуре, подтверждать периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж для начисления пенсии, нужно будет также и лицам, работавшим в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться к любому территориальному органу Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа.

Также ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

А для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

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