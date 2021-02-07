В Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек
Соответствующий законопроект №3623 Верховная рада одобрила во втором чтении. За документ проголосовали 265 народных депутата.
Согласно принятому закону, ведение учета трудовой деятельности будет полностью проходить в электронной форме с 2025 года.
До этого времени действует переходной период, когда параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.
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Предполагается назначения пенсии через личный электронный кабинет на вебпортал е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.
Данные электронной трудовой книжки будут использоваться, в том числе, и для автоматического определения размера пенсии по возрасту без личного обращения человека в Пенсионный фонд. При этом сохраняется возможность отложить выход на пенсию, если человек продолжает работать и после достижения пенсионного возраста.
Если в системе будут отсутствовать данные о страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их предоставления.
Также ранее сообщалось, что человек, который 35 лет исправно работал и делал взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен может рассчитывать на максимальную пенсию в Украине.
Напомним, что по две пенсии готовятся платить украинцам, кто и когда получит деньги.
Как сообщала Politeka, тотальный перерасчет пенсий в Украине, в Кабмине уже назвали дату индексации.
Также Politeka писала, что украинцы получат надбавку к пенсии, кому положены доплаты.