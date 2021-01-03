Названа дата следующей индексации пенсий в Украине и стало известно, кто может на нее рассчитывать

Начиная с января 2021 года в Украине повысят пенсии отдельным категориям пенсионеров - из-за роста уровня минимальной зарплаты в стране. Тем временем, уже планируется новая индексация пенсий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в "Радио Свобода". Кроме того, она назвала дату следующей индексации.

"Вот первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря 2021 года. Это тоже минимальная пенсия. В законе написано, что минимальная пенсия должна быть не ниже этого прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

По ее словам, индексацию пенсий планируют начать с 1 марта. Она добавила, что в 2022 году правительство планирует индексировать пенсии всех пенсионеров, но для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

"С 2014 года не индексируются пенсии государственным служащим, не индексируются пенсии ученым, журналистам, определенные пенсии военных не подпадали, потому что у них там были перерасчеты, но в принципе есть определенные категории людей, которым не индексируются пенсии. Не важно, по какому закону тебе назначена пенсия, твоя пенсия должна индексироваться", - заявила министр.



Напомним, что индексация пенсий — это увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с законодательством Украины. Основанием для индексации денежных доходов населения в т.ч. пенсий является превышение индексом потребительских цен (ИПЦ) порога индексации в размере 101%.

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