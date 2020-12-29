Кабмин распорядился проводить масштабные проверки получателей социальных выплат

Государственные органы начнут собирать информацию об украинцах для их верификации, пишет Politeka.net. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба Министерства финансов.

28 декабря Кабминет министров утвердил порядок доступа к информации и мониторинга органов, которые осуществляют государственные выплаты, речь идет о субсидиях, льготах, пенсиях и других видах социальной помощи. Согласно документу, уполномоченные органы смогут в реальном времени получать данные через информационно-аналитическую платформу и проверять правдивость информации, которую сообщили получатели соцпомощи, и выявлять несоответствия в реестрах. Итоги проверки определят, имеет ли гражданин право на выплаты и в каком размере. Деньги получат только те, кто действительно в них нуждается.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна", - подчеркнули в Минфине. - "Верификация проводится в интересах людей, которым действительно необходима помощь".

Пресс-служба отметила также, что органы получат доступ к нужной информации бесплатно, но лишь после заключения договора с министерством. Руководитель структуры сможет выбирать лиц, которым предоставят такой доступ.

Ранее стало известно, что по новому решению Кабмина начнут проверять всех украинцев, которые пытаются оформить субсидию или уже пользуются ими при оплате коммунальных услуг. Людей, которые получают помощь незаконно, будут лишать привелегий и даже заставят вернуть потраченные деньги. Проверки в три этапа будут проводить Минюст и служба социальной защиты населения, в частности они будут следить, не совершал ли получатель субсидии дорогостоящие покупки.

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