В следующем году субсидии будут назначаться по-новому

Теперь каждого украинца, который хочет получать субсидию будут тщательно проверять. После того как человек подаст заявление его документы будут проходить проверку в три этапа.

В частности, все данные украинца будут обновляться, поэтому сразу выяснится, если он купил автомобиль или совершил другую крупную покупку картой, передает Сніданок з 1+1. Так, Минфин передаст информацию в Минсоцполитики.

У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а далее придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.

Кроме того, забрать льготные выплаты могут, если у получателя есть дом от 200 квадратных метров, или квартирой в более 120 кв.. Претендовать на субсидии не могут хозяева авто, которым менее пяти лет, а также те, кто сделал одну покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Подчеркнем, с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде готовятся рассмотреть законопроект, который ужесточает санкции для неплательщиков.

Предлагается внести поправки в закон "Об исполнительном производстве" и приравнять должников по коммуналке к неплательщикам алиментов. Украинцам, которые вовремя не разобрались с платежками, могут запретить выезжать из страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Ранее сообщалось, что жителям Украины выплатят кругленькую сумму на обеспечение детей во время карантина. Деньги могут получить физлица-предприниматели I-II группы упрощенной системы налогообложения.

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