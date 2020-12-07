Несмотря на карантинные трудности, в Украине продолжают расти зарплаты

Это видно по данным Госстата, пишет «Хвиля». Согласно цифрам, в октябре 2020 года зарплаты в Украине снова подросли. Среднии выплаты превысили 12 тысяч гривен в месяц. При этом каждый пятый украинец официально получает не больше 6000 гривен.

Отмечается, что с сентября зарплаты в Украине показали рост 1,5%. А если сравнивать октябрьские выплаты с прошлогодним аналогичным периодом, они выросли на 13,5%. Однако, если учитывать инфляцию, реальная заработная плата с прошлого года выросла на 10,6%.

Если смотреть по регионам, то самая высокая зарплата традиционно фиксируется в Киеве. Там получают в среднем 17 494 гривен. Самые низкие зарплаты зафиксированы на Волыни – 9861 гривен.

Напомним, что в январе в Украине в очередной раз вырастет минимальная зарплата. В этот раз она вырастет с 5 до 6 тысяч гривен. Еще одно повышение запланировано на лето – минималка поднимется до 6,5 тысяч гривен. Это должно отразиться и на средней зарплате по Украине.

Известно, что на повышение минималки из бюджета потратят более 40 млрд гривен. Однако это позволит повысить зарплаты медицинским работникам, учителям и другим бюджетникам.

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