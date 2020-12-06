В Україні зросла середня зарплата
Станом на жовтень, середній заробіток українців перевищив 12 тис. гривень, передає видання "Сьогодні".
В той же час 25% населення задовольняється заробітною платою не більше 6 тисяч гривень.
Якщо порівнювати з аналогічними показниками у вересні, зарплата збільшилася на 0,5%, а у вересні 2019 року – на 10,6 %.
Згідно з даними, найбільшу середню зарплату отримують жителі Києва - 17494, а найменшу у Волинській області - 9861.
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Також ми повідомляли, серед популярних професій, зарплата яких на гідному рівні: менеджер з продажу 17000 грн; продавець-консультант 10000 грн; водій 15000 грн; кухар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн.
А ось найбільше в даний час платять IT Sales-менеджерам - 25 тисяч гривень за місяць, і менеджерам з продажу - 20 тисяч гривень.
Крім того стало відомо, що згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).
Нагадаємо, зарплата за новою схемою, працювати українцям доведеться ще більше.
Також Politeka писала, що зарплати українців рекордно зросли: де і кому платять найбільше.