В Украине выросла средняя зарплата

По состоянию на октябрь, средний заработок украинцев превысил 12 тыс. гривен, передает издание "Сегодня".

В то же время 25% население довольствуется заработной платой не более 6 тысяч гривен.

Если сравнивать с аналогичными показателями в сентябре, зарплата увеличилась на 0,5%, а к сентябрю 2019 года – на 10,6 %.

Согласно данным, наибольшую среднюю зарплату получают жители Киева - 17494, а наименьшую в Волинской области - 9861.





Также мы сообщали, среди популярных профессий, зарплата которых на достойном уровне: менеджер по продажам 17000 грн; продавец-консультант 10000 грн; водитель 15000 грн; повар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по работе с клиентами 15000 грн.

А вот больше всего в настоящее время платят IT Sales-менеджерам - 25 тысяч гривен за месяц, и менеджерам по продажам - 20 тысяч гривен.

Кроме того стало известно, что согласно открытым данным, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года, если сравнивать с октябрем, выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7% (в два раза).

Напомним, зарплата по новой схеме, работать украинцам придется еще больше.

Также Politeka писала, что зарплаты украинцев рекордно выросли: где и кому платят больше всех.







