Стало відомо, як нова накопичувальна пенсійна система відіб'ється на деяких українських роботодавцях

Про це пише Сьогодні.

При запуску накопичувальної системи українців змусять відкладати собі на заслужений відпочинок.

З кожної зарплати доведеться віддавати частину в спеціальні пенсійні фонди, а найменший внесок складе – один відсоток від заробітку, роботодавець завжди буде платити на 1% більше. Тобто-мінімум 2%.

Але експерти попереджають, що при запуску системи держава повинна зменшити розміри минулих внесків, оскільки деякі роботодавці не витримають таке фінансове навантаження і просто не виживуть на ринку.

“Ми зменшуємо на відповідний відсоток єдиний соціальний внесок, наприклад на 2%. І відповідно на 1% ми зменшуємо податок на дохід фізичних осіб, і таким чином ми не збільшуємо оподаткування ні одних, ні інших, це з одного боку. Але з іншого боку вводимо механізм другого рівня пенсійного забезпечення", - попереджає економіст Василь Фурман.

Більш того, ці недержавні фонди повинні врахувати інфляцію і проіндексувати внески українців. А населення має бути впевнене, що фонди в якийсь момент не зникнуть з їхніми грошима, тому відповідні норми повинні бути прописані в законопроекті.

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Було введено "єдине звернення", і після спілкування з представником ПФУ досить написати заяву для відкриття спецрахунку, куди будуть надходити гроші від держави.

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