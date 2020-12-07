Стало известно, как новая накопительная пенсионная система отразится на некоторых украинских работодателях

Об этом пишет Сегодня.

При запуске накопительной системы украинцев заставят откладывать себе на заслуженный отдых.

С каждой зарплаты придется отдавать часть в специальные Пенсионные фонды, а наименьший вклад составит – один процент от заработка, работодатель всегда будет платить на 1% больше. То есть – минимум 2%.

Но эксперты предупреждают, что при запуске системы государство должно уменьшить размеры прошлых взносов, поскольку некоторые работодатели не выдержат такую финансовую нагрузку и попросту не выживут на рынке.

“Мы уменьшаем на соответствующий процент единый социальный взнос, например на 2%. И соответственно на 1% мы уменьшаем налог на доход физических лиц. И таким образом мы не увеличиваем налогообложения ни одних, ни других, это с одной стороны. Но с другой стороны вводим механизм второго уровня пенсионного обеспечения”, – предупреждает экономист Василий Фурман.

Более того, эти негосударственные фонды должны учесть инфляцию и проиндексировать взносы украинцев. А население должно быть уверено, что фонды в какой-то момент не исчезнут с их деньгами, поэтому соответствующие нормы должны быть прописаны в законопроекте.

Ранее мы рассказывали, что правительство упростило процедуру оформления пенсии.

Было введено "единое обращение", и после общения с представителем ПФУ достаточно написать заявление для открытия спецсчета, куда будут поступать деньги от государства.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего.