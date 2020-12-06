Стало відомо, як зросли страхові виплати для українців після підвищення прожиткового мінімуму
Про це йдеться на офіційному порталі Кабміну.
Як відомо, з 1 грудня був підвищений розмір прожиткового мінімуму для працездатних українців - з 2197 гривень до 2270 гривень.
Разом з цим автоматично зросла сума одноразових допомог, які фінансуються Фондом соцстрахування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
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Розмір допомоги для осіб, які мають право на виплати від Фонду соцстрахування, з 1 грудня виріс:
- потерпілому внаслідок НП на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 38 590 грн;
- родині у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 227000 грн;
- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 мінімумів) – 45 400 грн.
Заради порівняння, до 1 грудня розміри виплат становили 37349 грн, 219700 грн і 43940 грн відповідно.
Раніше ми розповідали, що в листопаді Кабмін спростив процедуру призначення виплат, ініціювавши систему "єдиного звернення". Це означає, що українцю потрібно лише подати заяву до органу соцзахисту або ПФУ — і на цьому все.
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