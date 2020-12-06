Что изменится для украинцев

Стало известно, как выросли страховые выплаты для украинцев после повышения прожиточного минимума

Об этом говорится на официальном портале Кабмина.

Как известно, с 1 декабря был повышен размер прожиточного минимума для трудоспособных украинцев - с 2197 гривен до 2270 гривен.

Вместе с этим автоматически выросла сумма единовременных пособий, которые финансируются Фондом соцстрахования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Размер пособия для лиц, имеющих право на выплаты от Фонда соцстрахования, с 1 декабря вырос:

пострадавшему вследствие ЧП на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) - 38 590 грн;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 227000 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 минимумов) – 45 400 грн.

Ради сравнения, до 1 декабря размеры выплат составляли 37349 грн, 219700 грн и 43940 грн соответственно.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре Кабмин упростил процедуру назначения выплат, инициировав систему "единого обращения". Это означает, что украинцу нужно лишь подать заявление в орган соцзащиты или ПФУ — и на этом все.

Напомним, что Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами