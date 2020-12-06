Стало известно, как выросли страховые выплаты для украинцев после повышения прожиточного минимума
Об этом говорится на официальном портале Кабмина.
Как известно, с 1 декабря был повышен размер прожиточного минимума для трудоспособных украинцев - с 2197 гривен до 2270 гривен.
Вместе с этим автоматически выросла сумма единовременных пособий, которые финансируются Фондом соцстрахования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
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Размер пособия для лиц, имеющих право на выплаты от Фонда соцстрахования, с 1 декабря вырос:
- пострадавшему вследствие ЧП на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) - 38 590 грн;
- семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 227000 грн;
- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 минимумов) – 45 400 грн.
Ради сравнения, до 1 декабря размеры выплат составляли 37349 грн, 219700 грн и 43940 грн соответственно.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре Кабмин упростил процедуру назначения выплат, инициировав систему "единого обращения". Это означает, что украинцу нужно лишь подать заявление в орган соцзащиты или ПФУ — и на этом все.
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