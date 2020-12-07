Украинцам урезали субсидии, что их, мягко говоря, удивило

Люди стали получать 24 гривны, вместо примерных 800 грн, как было раньше. Об этом сообщили жители Черкасской области. Субсидианты пытались сообщить об этом в управление труда и социальной защиты, но из-за карантина оно временно не работает, пишет Про все.

Одна из местных жительниц, Татьяна из Чернобая, сообщила, что в октябре на двух ее родителей начислили выплат всего – 24 гривны. А когда отменят карантин неизвестно, возможно, только в апреле, когда закончится отопительный сезон.

Другой житель Черкасской области, Валентин Иванченко из Каменки, рассказал, что в октябре получил меньше денег, чем в 2019 году. А ведь раньше ему выплачивали 2400 грн только за отопление.

Руководитель управления соцзащиты населения Тальновской РГА Татьяна Маринченко рассказала, что размер субсидии зависит от цены на газ, поэтому ежемесячно меняется.

Так, в октябре цена была шесть гривен 60 копеек, а сейчас – 8,54 грн. То есть в ноябре и субсидия будет больше. В прошлом году стоимость газа была 8,77 грн. Субсидия не выплачивается с 1 октября, а с 16-го уже несколько лет. Поэтому не стоит говорить, что субсидия стала меньше.

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