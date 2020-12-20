Стало известно, как изменится количество украинцев, которые получают субсидии



На что рассчитывать гражданам в 2021 рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в грядущем году помощь от государства будет выплачиваться по упрощенной процедуре.

"Если сегодня человек говорит, что не может платить, не дают субсидию, потому что у него прописан сын, который работает за границей, то мы все сняли. Если там есть люди, которые прописаны, но не проживают, мы снимаем барьер. Кроме того, раньше было такое, что "покажи, какая твоя отопительная норма". А у человека первый этаж отапливается, а есть какая-то пристройка, которая не отапливается, ему берут общую площадь этого строения. Мы это тоже все снимаем", - пояснила министр.

Также Лазебная подчеркнула, что в нехватки денег на выплату субсидий в новом году не будет.

"Когда мы готовили проект бюджета, мы смотрели по тем ценам, которые были за полугодие 2020 года – на газ, электроэнергию – все то, что идет в основу платежки, по которой потом получают субсидию", - отметила министр.

Ранее мы сообщали, что многим украинцам придется больше платить за коммуналку из-за урезанного бюджета на субсидии.

В бюджет 2021 года было заложено 36,6 миллиардов гривен на помощь по оплате коммуналки, по сравнению с 2020 годом сумма меньше на 400 миллионов.



Вероятно, правительство не сможет обеспечить финансовую помощь всем нуждающимся и изменит правила начисления выплат.

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