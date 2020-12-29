В январе 2021 года украинцев ждут не только новые зарплаты, но и более высокие налоги

Как сообщает Politeka.net, уже с первого числа месяца минимальная заработная плата в Украине вырастет до шести тысяч гривен в месяц (сейчас - пять) или до 36,11 гривны за час. Повышение составляет 20%, однако нужно учитывать, что это сумма без налоговых взносов.

После вычета налогов на доходы физических лиц и военного сбора с минимальной зарплаты, работник сможет получить на руки только 4830 гривен. Рост "минималки" в первую очередь влияет на доходы бюджетников: преподавателей, медиков и так далее, именно для них повысится налоговая нагрузка.

Вместе с минимальной зарплатой вырастет и размер единого социального взноса, минимальная сумма увеличится до 1320 гривен, а максимальная - до 19,8 тысячи гривен. Увеличатся также штрафы, привязанные к "минималке". К примеру, за несвоевременную выплату зарплаты работодателя могут оштрафовать на три минимальных размера или на 18 тысяч гривен. Единый налог в размере 20% от "минималки" платят ФЛП второй группы - после повышения им нужно отдать 1,2 тысячи гривен только за это.

Из хорошего стоит выделить повышение минимальной пенсии для украинцев старше 65 лет с 2 тысяч до 2,4 тысячи гривен. Это коснется лишь тех пенсионеров-мужчин, которые имеют страховой стаж 35 лет, и женщин со стажем не менее 30 лет.

Ранее стало известно, что с 1 января увеличится налог на недвижимость: если сейчас украинцам приходится платить 62,5 гривны за квадратных метр жилья сверх нормы, то в новом году ставка вырастет до 70,8 гривны. Льготный лимит для квартир составляет 60 квадратных метров, а для частных домов - 120 квадратных метров.

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