Верховная Рада готовится внести изменения в Налоговый кодекс

Чего ждать украинцам после этих изменений, и вырастут ли налоги, рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента Данил Гетманцев, передает «Сегодня».

"Мы будем обязательно бороться с "тенью" во всех ее проявлениях, во всех сферах, и на это будут направлены наши новые законодательные инициативы", - так в Раде кратко охарактеризировали грядущие перемены.

Новые налоги вводить не планируют, уверяет нардеп. По его словам, будут только внесены коррективы в уже имеющиеся.

«Возьмем, например, так называемый налог на Гугл. Его распиарили как новый, но это не новый налог. Мы просто корректируем существующую систему взимания НДС, чтобы заставить транснациональные корпорации платить налоги в Украине. Сейчас за рекламу в интернете налоги почему-то не берутся. А за борд на улице – берутся», - отметил нардеп.

Ожидаются изменения в сфере налогообложения сельского хозяйства. Вывести его из тени призван налог на поставленный доход, который уже ожидеат принятия в Раде.

«Это тоже не новый налог, это одна из форм налогообложения сельского хозяйства», - отметил Гетманцев.

Также среди готовящихся нововведений - новые пенсионные ставки по принципу 1% платит сотрудник – 2% работодатель, 2% платит сотрудник – 4% работодатель и т. д. «Но это, опять-таки, пока обсуждается, нет никакого решения», - уточнил парламентарий.

Кроме того, в Раде разработан законопроект, который предполагает объединение единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц и военного сбора в единый платеж.

«При этом мы бы уменьшили эффективную ставку налогообложения фонда оплаты труда. Сейчас эффективная ставка составляет 34%. Мы предложили бы выйти на 30% с понижением ее каждый год на 1% – до 25%», - говорит нардеп.

Одновременно предполагается значительно расширить налоговые вычеты и этим стимулировать граждан подавать налоговые декларации.

Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода.

«Мы предлагаем ввести налоговый вычет, например, для туристических поездок внутри страны, для учебы за границей, для тех, у кого в составе семьи есть человек старше 80 лет», - говорит парламентарий.

Также планируется увеличить необлагаемый минимум до размера минимальной зарплаты. Ожидается, что это, с одной стороны, позволит уменьшить налоговую нагрузку на людей, а с другой стороны – заставит людей вести свою финансовую историю, как это делают во всех экономически развитых странах.

Повышения налогов в 2021 году, по словам Гетманцева, не будет. А то, когда это произойдет, зависит от Кабинета министров и Комитета ВР по социальной политике.

Напомним про компенсации на карантине: в Кабмине раскрыли важные детали, "до конца зимы..."

Как сообщала Politeka, раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.

Также Politeka писала про компенсацию до 300 тысяч гривен, в Минюсте разъяснили, кто из украинцев получит деньги: "В течение 3 дней..."