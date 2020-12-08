Украинцы, которые потеряли часть доходов из-за карантина, могут претендовать на одноразовую государственную помощь и не только
Президент Владимир Зеленский 7 декабря подписал соответствующие законы, принятые Верховной Радой 4 декабря.
Так, по 8 тыс. грн выплат получат те ФЛП, вид деятельности которых попадает в список карантинных запретов, из-за чего они понесли значительные убытки, однако которые исправно платили налоги и ЕСВ. Также на помощь от государства могут рассчитывать наемные работники, лишившиеся части зарплат из-за карантина. Специально для выплат этой госпомощи из бюджета выделили более 10 млрд гривен.
При этом нужно знать о нюансах.
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ФЛП, которым не положена выплата упомянутой госпомощи:
- если официально работают меньше трех месяцев (то есть зарегистрировали ФЛП менее, чем за три месяца до вступления в силу данного закона);
- если платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;
- если их вид деятельности не подпадает под карантин;
- и если являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями.
Что касается наемных работников, то не получат выплаты те, кто:
- работают по совместительству;
- получают среднюю зарплату выше 30 000 гривен;
- если их предприятие после 31 октября поменяло вид деятельности на такой, который не может работать в период локдауна.
Следует помнить, что размер помощи наемному работнику зависит от того, на сколько сократился его рабочий день, но в целом не может превышать восьми тысяч гривен.
Для получения госпомощи, надо заполнить электронное заявление при помощи Единого государственного портала э-услуг. В заявлении указываются имя, дата рождения, серия и номер паспорта, а также банковский счет для получения помощи.
Кроме того, принятые законы также предусматривают:
- компенсации ЕСВ (размер такой единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Если у компании есть долги по уплате ЕСВ, то компенсацию не предоставят);
- продление действия лицензий и отмену арендной платы;
- списание налогового долга (если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.).
Ранее мы сообщали, по предварительной информации, власти готовятся объявить тотальный локдаун со 2 января сроком не менее 21 день.
Под запрет попадут ТРЦ, фитнес-центры, детские садики, школы, рестораны (разрешат работать только на вынос/доставку) и другие развлекательные учреждения.
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