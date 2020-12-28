Украинцам раскрыли нюансы назначения пенсий в 2021 году

Нововведения анонсировала эксперт Лидия Ткаченко, пишет Обозреватель.

Уже с 1 января 2021 года украинцам, которые достигли 60-летнего возраста, и которым не хватает стажа, перестанут назначать пенсии.

До конца текущего года государство выплачивает украинцам, которым не хватает стажа, материальную помощь до тех пор, пока они не достигнут необходимого возраста для выхода на заслуженный отдых.

К примеру, если вы выходите на пенсию в 2020 году, у вас есть 24 года стажа, но вам нужно 27, полную пенсию вам не назначат, но назначат так называемую "социальную" пенсию.

При таких раскладах на пенсию можно выйти в 63 года, а до этого возраста получать выплату (разница между доходом и размером минимальной пенсии). Если у потенциального льготника не было официального дохода, то он мог получать даже минимальную пенсию.

Но новые правила назначения пенсии вступают в силу с 1 января 2021 года.

"Новые выплаты не будут назначать, а тем, кому пенсия уже назначена, она будет выплачиваться до 63 или 65 лет", – предупредила Ткаченко украинцев.

Также мы предупреждали о повышении налогов для пенсионеров.

Если брать для расчетов среднюю пенсию в 4370 гривен, то получается, что за один год пенсионерам придется оплатить 9571 гривну налогов.

Из-за повышения зарплат и пенсий, соответственно, украинцам, вышедшим на заслуженный отдых, придется отдавать больше денег в казну государства. В 2021 году льготники, таким образом, заплатят на 2342 гривны больше.

Напомним, что Тарифы на доставку пенсий, в ПФУ приняли решение

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