Стало известно, какие сюрпризы ожидают украинских пенсионеров в 2021 году

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишут Факты.

По ее словам, на 2021 год запланирован запуск двух накопительных пенсионных систем: для потенциальных льготников и граждан, которые имеют право на льготые выплаты от государства.

"Прежде всего — человек должен быть собственником своих пенсионных накоплений: самостоятельно выбирать фонд для накоплений, иметь возможности поменять его в любой момент, передать накопления в наследство, воспользоваться ими в критических случаях для лечения", - раскрыла Лазебная все нюансы.

Глава профильного министерства также предупредила, что участие в накопительной системе будет обязательным для наемных работников до 50 лет, у других же будет выбор - откладывать с зарплат на пенсию или отказаться.

"Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%. Взносы не будут обременительными для трудящихся. В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%", - добавила Лазебная в интервью журналистам.

Более того, сумма взносов зависит от самого работника. Если он выберет вариант с отчислениями в размере двух процентов, его работодатель должен будет платить три процента, и так далее.

Работодатели не в восторге от подобного варианта и прямо заявляют, что это погубит бизнес.

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