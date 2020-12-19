Украинцам назвали риски накопительной пенсии, которые могут оставить без денег на старости

С каждым годом требования для стажа, необходимого для выхода на пенсию, увеличиваются. В 2021 году вырастет не только стаж, но и пенсионный возраст для женщин. Потому правительство предлагает самим украинцам накапливать на собственную старость. Об этом пишет Сегодня.

Пенсионная реформа в Украине может быть продолжена законопроектом, который уже находятся в Верховной Раде.

Законопроект за номером 2683 предусматривает источники финансирования накопительных средств для пенсии, а также то, где будут храниться накопленные средства. Отчисления на эти выплаты будут поступать от самого работника (один процент) и работодателя (два процента к ЕСВ).

Более того, сумма взносов зависит от самого работника. Если он выберет вариант с отчислениями в размере двух процентов, его работодатель должен будет платить три процента, и так далее. Работодатели не в восторге от подобного варианта и прямо заявляют, что это погубит бизнес.

Хранение пенсионных средств предполагается в частных пенсионных фондах, которые получат особую сертификацию от государства. Но есть и очевидные риски, ведь в любой момент эти фонды могут обанкротиться, и тогда без средств-денег к существованию на пенсии останутся многие люди.

Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег.

Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Также Politeka писала, что накопительные пенсии, в Минсоцполитики объявили украинцам новые сроки запуска.