Украинцам назвали возможные сроки введения накопительной пенсионной системы

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью ЛІГА.

По ее словам, нардепы не успеют в 2020 году утвердить законопроект о введении накопительных пенсий.

Более того, второй уровень пенсионной системы не будет введен и в 2021 году.

"В этом году – нет [шансов на голосование даже в первом чтении, - Ред.]. В 2021 году мы также не введем второй уровень. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - откровенно заявила Лазебная.

Глава профильного ведомства подчеркнула, что Минсоцполитики поддерживает законопроект о внедрении накопительных пенсий, но документ нуждается в доработке.

"Первый раз мы еще весной в рамках рабочей группы при Комитете соцполитики предоставили предложения к тексту для того, чтобы система была работоспособной, а не коррумпированной, защищала человека и его накопления, более соответствовала рыночной реальности", – подчеркнула Лазебная и добавила, что власти придется повышать ЕСВ и налоги, если накопительные пенсии не будут утверждены Радой.

Ранее мы рассказывали, что Рада хотела ввести накопительные пенсии уже в 2021 году.

Если бы законопроект был одобрен, то работающих украинцев до 50 лет заставили ежемесячно бы отдавать по 4% с зарплаты на спецсчет.

Эти деньги накапливались и их можно бы было снять по достижению 60-летнего возраста.

Однако, как утверждают эксперты, если украинцы будут получать зарплаты по 10 тысяч, то они в лучшем случае могут рассчитывать на вторую выплату в размере 400 грн.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего.