Украинцы начнут наказывать крупными штрафами за рассылку рекламы

Как стало известно Politeka.net, 16 декабря Верховная Рада приняла соответствюущий законопроект при поддержке 228 голосов. Подробности приводит официальный сайт парламента.

Согласно новому закону, в Украине начнут штрафовать за массовую рассылку рекламного спама тем, кто не желает его получать, нарушителям придется заплатить от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен. К ответу призовут также сайты и сервисы, которые не дают пользователям сети возможности отказаться от рассылок, в этом случае штраф составляет от 3,4 до 8,5 тысяч гривен.

Особые санкции предусмотрены за невыполнение требований или вмешательство в работу сотрудников Национальной комиссии, которая регулирует связь и информатизацию в Украине - от 17 тысяч до 51 тысячи гривен. Законопроект также разрешает правоохранителям тайно получать информацию из средств телекоммуникаций и персональные данные граждан без судебного постановления.

В Верховной Раде также готовятся рассмотреть законопроект о жестких штрафах за неуплату коммуналки. Если документ примут, то должников по коммунальным услугам приравняют к злостным неплательщикам алиментов на детей. Нарушителей ждет штраф в размере 20% от суммы, если она превысит размер коммунальных платежей за год, а если за три года - то все 50%. Если потребитель не пожелает расставаться с деньгами - судебные исполнители смогут взымать часть зарплаты или даже отобрать квартиру.

Напомним, возрастные ограничения для работы, принято решение, которое коснется тысяч украинцев: "После 65 лет..."

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги: "Увеличение на 30%..."