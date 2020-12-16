Украинцы получат дополнительную помощь в 2021 году

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, в следующем году планируется создание специального фонда, средства которого будут направлены на борьбу с китайским вирусом, финансирование вакцинирования и повышение зарплат медикам. Следовательно, именно так власть собирается сдержать слово об увеличении оклада медиков на 30%.

Разумков добавил, что изначально при подготовке проекта госбюджета-2021 создание "отдельного фонда" даже не обсуждалось, но по итогам консультаций с представителями фракций и Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.

Он будет меньше, чем основной Фонд борьбы с коронавирусом, но не менее важным.

"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда скорее всего по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - заявил Разумков.

Напомним, согласно принятому бюджету-2021, расходы на медицину в следующем году будут составлять 159 млрд грн, из которых часть денег направят на повышение зарплат медиков на 30%.

Сейчас врачи получают в среднем 9 тыс. гривен, значит, после увеличения зарплата будет составлять окол 12 тыс. гривен.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов возмутился тем, что заложенных в бюджет денег не хватит на повышение зарплат медиков, мол, должно было быть почти 300 миллиардов вместо 159.

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