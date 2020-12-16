Верховная Рада приняла госбюджет на следующий год, в который заложено повышение заработных плат для некоторых категорий граждан
Так, украинцам стоит рассчитывать на повышение зарплат до 30%. В частности, доплаты пообещали учителям и медикам, пишет LB.ua.
На сферу образования депутаты "отложили" 174 млрд гривен, из котоых 21,2 млрд гривен - на доплаты учителям. Их зарплаты, по идее, должны вырасти на 26% (некоторые начнут получать свыше 13 тысяч гривнен).
Учителям без категории обещают 9 511 (сейчас более 7 000), высшей категории - 13 400 (в настоящее время 10 600).
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Расходы на медицину в бюджете-2021 составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%.
Однак, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в следующем году украинское здравоохранение останется в тех же условиях: зарплата останется на уровне, с учетом всех доплат, 9 тыс. гривен.
Напомним, украинские врачи устроили флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.
В Сети появились видеообращения медиков со всех уголков страны, в которых они рассказывают о своих зарплатах и условиях работы.
Так, врач детской противотуберкулезной больницы с 16-летним стажем Владимир Кудимов рассказал, что работает за 5385 гривен в месяц.
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