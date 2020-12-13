В следующем году с 1 января в правительстве планируют повышать пенсии в несколько этапов

Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, министерство повышает минимальную пенсионную выплату, и повышается она существенно.

Она пояснила, что если сегодня у кого-то пенсия составляет 2000 гривен, то с января она повысится до 2400 гривен.

"Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса", – отметила Лазебная.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года вырастут пенсии, "привязанные" к минимальной зарплате. Это в первую очередь пенсии тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет страховой стаж 30 (женщины) или 35 лет (мужчины).

Также ранее сообщалось, что согласно постановлению Кабмина №849 от 16 сентября, 1 марта пройдет индексация пенсий. Будут пересчитаны ранее назначенные пенсии и надбавки к ним.

Ожидается, что индекс индексации составит 11%, и это повышение ощутят около 9 млн пенсионеров из 11 млн. Также с 1 марта продолжат получать 500 грн доплаты пенсионеры старше 80 лет (при условии, что их пенсия меньше средней зарплаты).

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

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