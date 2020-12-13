Украинцам объяснили, на что повлияет повышение минималки

Так, в Украине будут повышены зарплаты госслужащих и работников бюджетного сектора. Уровень прожиточного минимума повышен с 1 декабря на 20%, что соответствует уровню повышения минимальной зарплаты.

Такое стремительное повышение доходов украинцев приведет к росту доходов и расходов местных бюджетов, пишет Апостроф.

Однако зарплаты повысят не всем. Например, в проекте закона "О госбюджете на 2021 год" Кабмин предложил заморозить базовый размер оклада для всех работников государственных органов на уровне сентября 2020 года. Это значит, что зарплата для этой категории работников повысится только у тех, у кого она меньше минималки.

Повышение "минималки" затрагивает и частный бизнес-работодатели теперь не имеют права платить своим работникам менее 5000 гривен. Таким образом, те работодатели, которые платят работникам "серую" зарплату, теперь вынуждены увеличить ее "белую" составляющую, что, в свою очередь, обеспечит большие поступления в бюджет (НДФЛ, военный сбор) и Пенсионный фонд (ЕСВ).

Кстати, уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 6000 гривен, а с 1 июля 2021-го - до 6500 гривен. На 2022 год пока запланировано одно повышение "минималки" - до 7167 гривен.

Соответственно, с каждым повышением будут расти и суммы, отчисляемые с зарплат налогов и сборов. Кроме того, вероятно, в связи с этим будет сокращаться и количество украинцев, получающих субсидии.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

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