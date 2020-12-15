Верховная Рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2021 год

Как сообщает Politeka.net, 15 декабря народные депутаты рассмотрели законопроекты "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". За принятие бюджета проголосовали 290 парламентариев.

Стали известны новые детали принятого документа. Так, дефицит в 2021 году составит 246 млрд, ранее было 270 млрд. Доход составит 37 млрд долларов. По сравнению с первым чтением, выплаты в Пенсионный фонд сократятся на 8 млрд гривен.

Также бюджет предполагает создание специального фонда, который будет финансировать повышение зарплат медикам и вакцинацию населения. Он будет наполняться за счет денег от Нафтогаза и перевыполнения плана поступлений в бюджет.

Накануне бюджетный комитет парламента утвердил законопроект с поправками. После первого чтения авторам по требованию МВФ пришлось сократить дефицит бюджета в 6%, однако за три недели его удалось снизить лишь на 0,5% (до 246,6 миллиарда) путем повышения доходов на 21 миллиард гривен и уменьшения расходов на 2,8 миллиарда.

Курс национальной валюты во второй редакции заложили на уровне 29,1 гривны за доллар. Согласно прогнозам, номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн, инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 грн, уровень безработицы – 9,2%.

Ко второму чтению комитет на 52% урезал финансирование Государственного фонда регионального развития: из 9,5 миллиардов осталось лишь 4,5 миллиарда. Эти деньги недополучат проекты по строительству школ, больниц и по другому развитию инфраструктуры.

Значительно сократили также образовательную субвенцию местным бюджетам. Парламентарии решили сэкономить за зарплатах учителей, хотя в первоначальном варианте заложили повышение на 20% с 1 января и еще на 10% с июля 2021 года. После январской прибавки педагогам придется ждать роста минималки до декабря следующего года.

Расходы Минсоцполитики в бюджете снизили на 7,8 миллиарда гривенг, а Пенсионному фонду на 8,5 миллиарда гривен урезали трансферты на покрытие дефицита. При этом пенсионерам проведут индексацию на 11%, а также повысят выплаты одиноким украинцам от 80 лет и старше. Эксперты уже неоднократно предупреждали, что в таких условиях денег на пенсии может банально не хватить.

"Если говорить о бюджете, то на сегодня - это бюджет бедной страны. Бесспорно, он не удовлетворяет ни одного депутата, который будет голосовать за него в зале, но на то он и компромиссный, чтобы не удовлетворять никого, а быть где-то по середине", - заявил глава финансовогго Комитета депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. - "Мы понимаем, что бюджет плохой, но его надо все равно поддержать".



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