В следующем году предусмотрен пересчет зарплат украинских народных депутатов

Во вторник парламент проголосовал за принятие проекта бюджета на 2021 год. Вместе с этим была принята и смета Верховной Рады на следующий год, говорится в материале Обозреватель.

В соответствии с ней, общие расходы парламента планируют увеличить на полмиллиарда гривен.

Как известно, помимо зарплаты и выплат на помощников, депутаты получают компенсации на практически любые траты.

Так, в 2021-м году каждого депутата ждут такие выплаты:

на проезд 90 000 грн;

на канцтовары 1 500 грн;

на телефон 4 890 грн;

командировки для помощников 8 000 грн;

на содержание помещений 2 000 грн;

на аренду жилья 237 250 грн (для иногородних нардепов).

Указанные суммы рассчитаны на 12 месяцев.

Общий бюджет Верховной Рады вырастет с 2,037 до 2,535 млрд грн.

Впрочем, резкого увеличения зарплат нардепов ожидать не стоит. Как и в прошлом году, на них будет выделен миллиард гривен, 20,7 млн грн депутатам выделят на командировки, а еще 621 тыс. грн – на продукты. Тем не менее, зарплата нардепов все же немного вырастет в связи с повышением прожиточного минимума в стране.

Так, оклады депутатов вырастут соответствующим образом:

спикер – с 25,2 до 27,2 тыс. грн;

его первый зам – с 24,1 до 26,1 тыс. грн;

просто зам – 23 до 24,9 тыс. грн;

глава комитета – 22 до 23,8 тыс. грн;

член комитета – с 21 до 22,7 тыс. грн.

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