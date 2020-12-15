Согласованный государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает ощутимое ослабление гривны

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Так, стоимость доллара, как предполагают в Кабинете министров, в следующем году будет составлять 29,1 гривну – это самый пессимистичный прогноз на фоне остальных. Данная цифра уже была согласована с Национальным банком Украины.

К примеру, Международный валютный фонд прогнозирует, что гривна сможет закрепиться в следующем году на уровне 28,12 грн за один «вечнозеленый». А Министерство экономики предполагает, что доллар будет на уровне 28,8 грн.

До этого мы писали, что Верховная Рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2021 год.

15 декабря народные депутаты рассмотрели законопроекты "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". За принятие бюджета проголосовали 290 парламентариев.

Стали известны новые детали принятого документа. Так, дефицит в 2021 году составит 246 млрд, ранее было 270 млрд. Доход составит 37 млрд долларов. По сравнению с первым чтением, выплаты в Пенсионный фонд сократятся на 8 млрд гривен.

Напомним, повышение пенсий в Украине, озвучена сумма надбавки: «С 1 января вырастут на...»

Как сообщала Politeka, новые зарплаты обернутся ударом, субсидии резко сократят: "повышение минималки также затронет..."

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.