Курс валют в Украине 15 декабря приятно обрадует граждан, доллар и евро продолжат потерпать от нападок гривны
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Американец с Бенджамином Франклином подешевеет еще больше: гривна укрепится, отобрав 10,05 позиций. Примечательно, что гривна атаковала валюту с момента открытия торгов, опустив конкурента на 8,46 пунктов к средине прошлого дня.
Евро также окажется по ударом, хотя и минимально: гривна «откусит» 0,61 пункт.
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Курс валют в Украине 15 декабря:
100 долларов – 2786,61 грн;
100 евро – 3388,8 грн.
Российский рубль окажется на удивление стойким, застыв на отметке в 0,38208 грн.
Как известно, ЕС выделил Украине транш в 623,5 млн евро на более выгодных условиях, чем у МВФ - годовая ставка 0,125%, и это укрепляет нацвалюту по отношению к доллару.
"Позитив на рынках вызван решением ЕС выделить Украине 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых с погашением в 2035 году. Теперь можно с высокой вероятностью ожидать поступления денег и от МВФ. Рост доходности ОВГЗ приводит к увеличению позиций нерезидентов в данном инструменте. Это, в свою очередь, снижает давление на курс национальной валюты", – объясняет все нюансы экономист Андрей Гойлов.
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