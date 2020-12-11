Курс валют в Украине 11 декабря поиграет на нервах, гривна после продолжительного наступления «откатится»

Таким является прогноз специалистов из нацрегулятора, рассказывает Politeka.

К примеру, стодолларовый «вечнозеленый» сегодня подорожает на несколько пунктов, а именно – на 3,44 гривны. К средине прошлого дня «бакс» поднялся на 3,72 гривны, но национальной валюте удалось немного ему «сбить спесь».

Евро также не останется «зевать» в стороне, подняв свои позиции на 3,66 пункта.

Курс валют в Украине 11 декабря будет таким:

100 долларов – 2807,5 грн;

100 евро – 3399,46 грн.

Немного задержится на высоте и российский «деревянный». За десятибанкнотую купюру нужно отдать всего 3,8078 грн. Хотя до этого кремлевская валюта немного подорожала.

До этого мы рассказывали, что с первых дней декабря бензин и другое топливо для автомобилей начало стремительно дорожать.

Если в ноябре цены на украинском рынке пересмотрели крупные сети заправок, то с началом зимы их взвинтили и компании эконом-сегмента. Эксперты объяснили причины скачка и поделились прогнозами на будущее.

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