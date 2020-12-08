С первых дней декабря бензин и другое топливо для автомобилей начало стремительно дорожать

Если в ноябре цены на украинском рынке пересмотрели крупные сети заправок, то с началом зимы их взвинтили и компании эконом-сегмента, передает Politeka.net. Эксперты в комментарии изданию "Сегодня" объяснили причины скачка и поделились прогнозами на будущее.

По их мнению, сильнее всего на ситуации сказалось подорожание нефти на мировом рынке: в октябре цена достигала 37-ми долларов за баррель, а сейчас она подходит к 50 долларам. На украинские заправки повлиял также рост курса евро, а ведь именно в этой валюте исчисляются акцизы на нефтепродукты.

Как считает директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, предприниматели желают получить максимальную прибыль в декабре, ведь уже в январе правительство планирует вводить тотальный локдаун. По его наблюдениям, дизтопливо в крупнооптовой продаже подорожало до 780 гривен за тонну, автомобильные же марки - на 0,75 гривен за литр.

"С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на 90 долл./т (на 29%). Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз в день", - обратил внимание эксперт.

Геннадий Рябцев из научно-технического центра "Психея" подчеркнул, что топливо дорожало три недели подряд и за этот период цены на бензин взвинтили на 6%, на солярку - до 12%, ценники уже подняли и розничные сети.

"В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 коп./л", - предположил аналитик.

Есть причины для небольшого подешевения сжиженного газа для автомбилей (на 15-20 копеек за литр), ведь в морозную погоду многие водители переходят на бензин.

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