Локдаун в Украине может сказаться на ценах на товары

Эксперты предупредили, что может произойти, передает «Минфин».

Отмечается, что сокращение спроса может привести к снижению цен на продукты и товары, как, например, это происходит с одеждой, когда люди, работая из дому не так сильно в ней нуждаются. Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, который считает, что локдаун не повлияет на цены на продукты.

Однако, по словам эксперта сечас цены больше зависят от девальвации доллара к евро.

«Мы видим по товарам, продуктам питания, лекарствам, которые закупаются в Европе за евро, что на девальвацию, которая состоялась к доллару, условно, на 10%, наложилась девальвация к евро еще 15% и, соответственно, это дало заметный рост. Второе – это то, что мы в этом году получаем меньший урожай зерновых и многих других культур и сначала мы получаем рост цен на то, что производится непосредственно из зерна, а затем на мясо, молоко из-за недостатка кормов», – заявил Вышлинский.

При этом руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE) Юрий Шоломицкий уверен, что рост цен на продукты от локдауна не будет зависеть. Цені на продукты в среднем вырастут на 4% в годовом срезе.

«Цены растут равномерно. На некоторые продовольственные товары движение достаточно сильное. Но это зависит от урожая. Это, например, подсолнечное масло. До 4% в год, по прогнозам, рост. Так должно и остаться», – прогнозирует Шоломицкий.

Однако есть и другой вариант развития событий. По прогнозу президента ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекса Лисситса несмотря на плохой урожай, снижение спроса из-за закрытия ресторанов и продуктовых базаров может привести к удешевлению продуктов, которые сложно хранить.

Он уверен, что значительного подорожания продуктов не будет.

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