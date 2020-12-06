Украинцев могут лишить свободы за нарушение карантинных правил



О том, кому и за что грозит наказание рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии Zn.ua.

По его словам, в детских садах и школах во время пандемии ответственность за соблюдение правил возложена на руководителей этих учебных заведений.

"За соблюдении этих правил отвечает директор школы, иначе ему грозит наказание по статье 325 Уголовного кодекса. Она предусматривает различные меры воздействия - от штрафа до лишения свободы", - подчеркнул Рубан.



Также он подчеркнул, что в столичной школе уже был случай, когда учителя приходили на работу с подтвержденной болезнью.

Стоит отметить, что нарушение этой статьи наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в случае введения жесткого карантина школы перейдут на дистанционный режим.

По рекомендациям Минобразования, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января, и администрации учебных заведений могут сами определять конечные даты.

Также не исключено, что учебные заведения вновь переведут на дистанционный режим обучения.

Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

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