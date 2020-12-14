Украинцам объяснили, почему курс доллара скоро перешагнет отметку в 28 грн/$

Об этом пишет Обозреватель.

Так, скоро курс доллара по отношению к гривне опустится и перешагнет психологическую отметку в 28 гривен.

Эксперты уверяют, что на это повлияло предоставление нового кредита от ЕС и снижение импорта на фоне скорого введения тотального локдауна.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,9/28,1 грн", – спрогнозировал аналитик Вадим Иосуб.

Как известно, ЕС выделил Украине транш в 623,5 млн евро на более выгодных условиях, чем у МВФ - годовая ставка 0,125%, и это укрепляет нацвалюту по отношению к доллару.

"Позитив на рынках вызван решением ЕС выделить Украине 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых с погашением в 2035 году. Теперь можно с высокой вероятностью ожидать поступления денег и от МВФ. Рост доходности ОВГЗ приводит к увеличению позиций нерезидентов в данном инструменте. Это, в свою очередь, снижает давление на курс национальной валюты", – объясняет все нюансы экономист Андрей Гойлов.

Однако, как предупреждают эксперты, валюта может снова подорожать из-за госкомпаний, которые получают гривну из бюджета. Для спасения ситуации на рынок должен выходить Нацбанк и продавать валюту.

В 2021 году девальвация гривны продолжится и курс доллара может перешагнуть отметку в 29 гривен. При этом плавное обесценивание гривны неизбежно, а если рост доходов будет опережать темпы девальвации гривни, украинцы от такого явления не пострадают.

Что касается курсов валют на 14 декабря, то доллар ждет падение на 11 копеек. Евро, по данным Национального банка, также упадет на 10 копеек в сравнении со вчерашним днем.

Курс валют от НБУ на 14 декабря выглядит следующим образом:

$100 - 2796,66 гривен

100 евро - 3389,41 гривен

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