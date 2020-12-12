Курс валют в Украине 12 декабря заморозит «амбиции» гривны, которая уже в первый рабочий день сделает больно доллару

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Сегодня стодолларовый Бенджамин Франклин застынет на месте, хотя в первый рабочий день пробьет психологическую отметку. Гривна укрепится, захватив 10,84 пункта.

Евро также ждет падение, хотя и не такое критическое. В понедельник ожидается падение на 10,05 пунктов.

Курс валют в Украине 12 декабря:

100 долларов – 2807,5 грн;

100 евро – 3389,41 грн.

Немного поднимется после выходных «деревянный» из Кремля. Ожидается, что рубль обойдется в 0,38265 гривны.

До этого мы писали, что появились подробности возможного введения в Украине "электронной гривны".

Предполагается, что ее могут сделать в электронном варианте, в виде "стейблкоина" — эти деньги имеют привязки (курс) к реальным 1:1.

В НБУ уже заявили, что готовятся к запуску электронной гривны и рассматривают варианты, как внедрить новые валюты.

Одно из главных преимуществ е-гривны — надежность, поскольку криптовалюта работает на технологии блокчейн. Второе преимущество - упрощение расчетов, ведь при проведении транзакции денежная операция будет проведена мгновенно.

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