В Кабмине внезапно изменили правила выплаты компенсаций украинцам, которые пострадали из-за карантина
Как сообщает Politeka.net, у людей появилось больше времени, чтобы получить финансовую помощь в размере восьми тысяч гривен. Об изменениях пресс-служба Минэкономики предупредила на официальном сайте.
Сроки оформления компенсаций физлицам-предприниматели и работник, которые потеряли доходы во время карантина из-за китайского вируса продлили до 31 декабря 2020 года. Вдобавок, заявки на получение денег по государственным программам о помощи работодателям и одноразовой компенсации ЕСВ для предпринимателей будут принимать до 21 декабря.
В Министерстве экономики подчеркнули, что большую часть денег планируют выплатить украинцам до начала локдауна, поэтому и продлевают сроки. Работодатели, рискующие потерять доходы, могут обратиться в региональые Центры занятости, чтобы получить помощь.
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Выплата полагается ФЛП:
- если их КВЭД затрагивают карантинные ограничения;
- если фирма выплатила единый социальный взнос за третий квартал 2020 года;
- если средняя зарплата наемных работников не вревышает 30 тысяч гривен;
- если не работают в компании по совместительству;
- если ведут предпринимательскую деятельность более трех месяцев.
Оформить выплату можно на портале "Дія", подтвердив свою личность при помощи электронной подписи или BankID. Необходимо указать свои данные о работе и банковском счете, а затем отправить заявление онлайн.
Ранее стало известно, что Кабмин ужесточит карантин уже после Нового года и Рождетсва. Более строгие ограничения будут действовать с 8 по 25 января.
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