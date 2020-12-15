В Кабмине внезапно изменили правила выплаты компенсаций украинцам, которые пострадали из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, у людей появилось больше времени, чтобы получить финансовую помощь в размере восьми тысяч гривен. Об изменениях пресс-служба Минэкономики предупредила на официальном сайте.

Сроки оформления компенсаций физлицам-предприниматели и работник, которые потеряли доходы во время карантина из-за китайского вируса продлили до 31 декабря 2020 года. Вдобавок, заявки на получение денег по государственным программам о помощи работодателям и одноразовой компенсации ЕСВ для предпринимателей будут принимать до 21 декабря.

В Министерстве экономики подчеркнули, что большую часть денег планируют выплатить украинцам до начала локдауна, поэтому и продлевают сроки. Работодатели, рискующие потерять доходы, могут обратиться в региональые Центры занятости, чтобы получить помощь.

Выплата полагается ФЛП:

если их КВЭД затрагивают карантинные ограничения;

если фирма выплатила единый социальный взнос за третий квартал 2020 года;

если средняя зарплата наемных работников не вревышает 30 тысяч гривен;

если не работают в компании по совместительству;

если ведут предпринимательскую деятельность более трех месяцев.

Оформить выплату можно на портале "Дія", подтвердив свою личность при помощи электронной подписи или BankID. Необходимо указать свои данные о работе и банковском счете, а затем отправить заявление онлайн.

Ранее стало известно, что Кабмин ужесточит карантин уже после Нового года и Рождетсва. Более строгие ограничения будут действовать с 8 по 25 января.

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