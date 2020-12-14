Украинцев с долгами по коммуналке собрались штрафовать

Об этом указано в законопроекте №3613, который опубликован на сайте парламента, передает Хвиля.

Если документ вступит в силу, то гражданам, которые имеют задолженность по оплате за коммунальные услуги могут выписывать штрафы на 20-50% от суммы долга.

Украинцы в сети были крайне возмущены такой инициативой.

"Будете выплачивать такие зарплаты и пенсии для людей, как в верховной Раде, то не будет и задолженности по коммуналке!", "Сами довели людей до нищеты, а теперь наказывать работы нет людям не за что жить, а вы только принимаете законы да, гребете в свой карман!", "А за декларации с миллионеров копеечные штрафы, с народа бедствующего - готовы последнее содрать. Где работа? Где достойные пенсии? Где доступные тарифы, согласно доходам народа, а не олигархов, где? А, где достойное государство", "Пускай радуются, что хоть что-то платят. Люди и так выживают как могут", - писали украинцы в сети.

Ранее мы сообщали, что совсем скоро начнет действовать постановление Кабмина "Об упрощенном порядке предоставления субсидии", которое внесет кардинальные изменения в систему соцпомощи.

Согласно решению правительства, начнут проверять людей, которые уже пользовались субсидиями или только пытаются ее получить, чтобы лишить выплат тех, кто получает их незаконно.

Напомним про тарифы на коммуналку в Украине: суммы в платежках взлетят, "абонплата за воду и отопление будет..."

Как сообщала Politeka, транспортировка газа влетит украинцам в копеечку, в сети волна недовольства.

Также Politeka писала, что НБУ принял важное решение: украинцев предупредили о повышении цен.