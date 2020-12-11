"Когда же у нас напишут что хоть что-то стало дешевле?", "Это не законно. Пусть подают в суд. За наши трубы они нам должны за транспортировку их газа", "Просто зимой сложнее доставлять, дороги хреновые", "Впереди зима, газ транспортировать тяжелей, больше затрат вот и дорожает. Это не то что народ зимой копал траншеи под трубы, чтоб провести в дом газ своими силами. Богатых надо поддерживать мы же им платим", - писали украинцы в сети.