Тарифы на доставку газа в Украине могут вырасти в среднем в 1,7 раза

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке общественного центра "Газ Правда".

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании 9 декабря 2020 одобрил очередные проекты постановлений об установлении новых тарифов для операторов газораспределительных сетей (облгазов) с января 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, повысить тарифы предлагается 43 газораспределительным компаниям во всех регионах страны.

Популярные статьи сейчас

Пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом: "бесстыдница"

Новая жена Владимира Остапчука преподала украинкам урок в стиле Фреймут: "Признак бедняков..."

В России не стало знаменитого актера, болезнь оказалась сильнее: "Артист с большой буквы"

"Холостячка" Ксения Мишина отдала свое сердце симпатичному брюнету, фото: "Единственный мужчина, который ее достоин"
Показать еще

Украинцы были крайне возмущены таким сообщением.

"Когда же у нас напишут что хоть что-то стало дешевле?", "Это не законно. Пусть подают в суд. За наши трубы они нам должны за транспортировку их газа", "Просто зимой сложнее доставлять, дороги хреновые", "Впереди зима, газ транспортировать тяжелей, больше затрат вот и дорожает. Это не то что народ зимой копал траншеи под трубы, чтоб провести в дом газ своими силами. Богатых надо поддерживать мы же им платим", - писали украинцы в сети.