Тарифы на доставку газа в Украине могут вырасти в среднем в 1,7 раза
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке общественного центра "Газ Правда".
"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании 9 декабря 2020 одобрил очередные проекты постановлений об установлении новых тарифов для операторов газораспределительных сетей (облгазов) с января 2021 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, повысить тарифы предлагается 43 газораспределительным компаниям во всех регионах страны.
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Украинцы были крайне возмущены таким сообщением.
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