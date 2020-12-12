В Украине вырастет плата за коммунальные услуги

Это следует из законопроекта №2458, который Верховная Рада приняла в повторном втором чтении 240 голосами, передает "Хвиля".

Теперь украинцы будут платить абонплату за все услуги, кроме электроэнергии, а тарифы на отопление будут меняться ежемесячно.

В среднем, сумма в платежках подымется на 112 гривен - абонплата за воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн.

Теперь украинцы предстали перед выбором: либо создать ОСМД (организация совладельцев многоквартирных домов) и самим отвечать за состояние коммуникаций в доме, либо подписать коллективный договор с поставщиком коммунальных услуг и платить ему абонплату круглый год.



Ранее мы сообщали, что украинцев могут лишить жилья и зарплаты из-за долгов по оплате коммунальных услуг.

Законопроект, который ужесточает санкции для неплательщиков уже находиться на рассмотрении в Верховной Раде.

Также мы сообщали, что поставщики газа в Украине предоставили тарифы на топливо, которые будут действовать в декабре.

Как известно, в Украине действует рынок газа и бытовые потребители должны сами выбирать себе поставщика топлива.

Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца и недавно представили новые тарифы на последний месяц 2020 года.

Так, монополист "Нафтогаз" предлагает клиентам газ по 6,33 грн/кубометр, а YASNO - 6,49 грн/куб. Самый дорогой тариф предлагает Львивэнергозбут - 9,05 грн.

Напомнить, новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями

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Также Politeka писала, что повышение тарифов и отключение электричества: украинцам рассказали, к чему готовиться