Украинцам рассказали, что их может ждать

В Украине могут ввести ограничения, которые касаются должников по коммуналке

К украинцам, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, могут применять меры, подобные к должникам-алиментщикам. Соответствующий проект постановления №3613/П уже зарегистрирован в Раде на прошлой неделе, пишет УНН.

Стоит отметить, в законопроекте предусмотрено введение обязательной реструктуризации сроком до пяти лет задолженности населения (в случае, если сумма будет выше той, которую указало правительство по каждому виду ЖК-услуг). Это будет возможно только при условии, если общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% - для пенсионеров и людей, получающих другую социальную помощь.

Для населения, которое заключило договор о реструктуризации действует порядок начисления субсидий на оплату ЖК-услуг для оплаты текущих платежей.

Кроме того, будут введены временные ограничения к должникам. Например, по решению суда, нельзя будет выезжать из Украины, управлять транспортом, пользоваться оружием и охотиться.

Если украинец не заключит договор о реструктуризации и не оплатит долги, то сумма будет взиматься по решению суда.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что у должников могут отобрать жилье, но в правительстве это отрицают.

Подчеркнем - по информации Министерства развития общин и территорий сообщили, что если сумма взыскания по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 94 460 гривен), то единственное жилье и земельный участок с домом отниматься не будут.

Кроме того, власти опровергли информацию о том, что у должников будут обязательно высчитывать 50% зарплаты. Это решение принимается в суде, до которого можно не дойти, заключив договор о реструктуризации.

А указанные запреты на выезд за границу, использование транспорта, оружие не будут действовать сразу после принятия Закона.

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