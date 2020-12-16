Верховная Рада внесла важные изменения в Закон о "Госслужбе"

В среду, 16 декабря, народные депутаты проголосовали "за" снятие возрастного ограничения для работы на государственной службе.

После вступления в силу закона 65-летний госслужащий сможет сохранить должность с согласия работодателя.

В документе значится, что ст. 83 Закона дополнят соответстующим предложением: "Выходное пособие государственному служащему, который освобождается на основании пункта 7 части первой этой статьи, выплачивается единовременно по его желанию в случае достижения 65-летнего возраста или прекращения государственной службы при ее продолжении согласно части четвертой этой статьи".

Ранее мы сообщали, украинцев будут плавно готовить к введению накопительной пенсии.

В частности, предлагается откладывать средства по такому принципу:

1% платит сотрудник, 2% – работодатель;

2% платит сотрудник, 4% – работодатель и т.д.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что проект по накопительной пенсии должен быть долгосрочным.

Пока документ не готов для вынесения в зал и поэтому вводить подобное в следующем году не планируется.

Введут ли в действие закон в 2022 году или позже - это будет решать Кабинет министров и комитет ВР по вопросам соцполитики. По мнению политика, проект должен быть долгосрочным с постепенным переводом на накопительную систему.

Также многих украинцев беспокоит вопрос безопасности - средства накопительных пенсий в частных фондах могут попасть в руки мошенников. На что Гетманцев с уверенностью заявил, что банковская система ныне вполне стабильна и "белая".

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