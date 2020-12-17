В госбюджете на 2021 год отменили повышение зарплат, которое планировали ранее

Как сообщает Politeka.net, Кабмин урезал расходы на прибавки после рекомендаций Международного валютного фонда. 15 декабря проект бюджета утвердили в Верховной Раде.

С января следующего года минимальный оклад преподавателей собирались повысить до 6810 гривен (два с половиной прожиточных минимумов), однако во второй редакции отказались от этого. Минздрав рекомендовал повысить зарплаты врачей и младшего медперсонала, но Кабмин не пошел на такие меры, поэтому значительных изменений в 2021 году не предвидится и специалисты будут получать около 9 тысяч гривен вместо рекомендованных 23 тысяч.

Кроме того, в проекте перенесли повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен с июля на декабрь. Таким образом минималка, которую получают многие бюджетники, вырастет до шести тысяч с 1 января и продержится на этом уровне почти весь следующий год. Размер зарплаты влияет и на поступления в Пенсионный фонд, а его дефицит с каждым годом только увеличивается.

Согласно окончательному проекту госбюджета, ПФУ выделят на 8,5 миллиарда меньше из-за сокращения расходов. На фоне ослабления экономики и льгот для предпринимателей Фонду не хватит денег на выплату пенсионерам, более того, могут отменить запланированные повышения. В Минфине уже заявили, что индексацию пенсий на 11% собираются перенести с марта на несколько месяцев, в таком случае пожилые украинцы недополучат тысячи гривен. Главная проблема заключается в том, что точную дату планового осовременивания выплат так и не закрепили на законодательном уровне.

Напомним, зарплаты некоторых украинцев вырастут, в Раде приняли решающий закон: "На 26% увеличатся суммы у..."

Как сообщала Politeka, выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты и какие требования.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.