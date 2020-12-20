Стало известно, как именно вырастут зарплаты, пенсии и субсидии украинцев через несколько дней
Поэтапный рост пенсий запланирован на 2021 год, пишет Главком.
На фоне повышения минимальной зарпаты вырастут и некоторые пенсии украинцев: с 1 января 2021 года вырастут на 300 грн – до 2400 грн.
Как известно, повышение пенсий затронет тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.
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После 1 мая должна пройти индексация пенсий с коэффициентом 11%, а после 1 июля доплату в 400 гривен будут начислять пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет.
Также вырастет и минимальная зарплата: с 1 января - до 6000 гривен, а с 1 декабря - до 6500.
Более того, будет повышен размер прожиточного минимума: с 1 января – 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны. Для тех украинцев, которые утратили работоспособность, выплаты составят: с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.
Исходя из проекта госбюджета на 2021 год, утвержденный Верховной Радой, будут сокращены расходы на соцзащиту населения и субсидии на 1,5%.
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