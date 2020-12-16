Кабинет министров упростил процесс получения субсидий для некоторых категорий граждан

Теперь получить помощь от государства смогут больше украинцев. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства социальной политики.

В частности, получение субсидий стало доступно для семей, где есть люди, работающие за рубежом. Кроме того, была упрощена процедура назначения субсидии для безработных.

Уточняется, что получить помощь смогут семьи, где есть люди с официальным трудоустройством в других странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо которые пребывают за границей во время ухода за ребенком младше трех лет.

Право на субсидии теперь также получат лица, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии. Речь идет, например, о случаях вступления в наследство. Также получать субсидии смогут люди без официальных доходов, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сейчас они также могут получить субсидию, однако только по решению комиссии.

Ранее мы писали, что в 2021 году украинцев, которые получают субсидии, ждут массовые проверки.

Если соцработники выявят грубые нарушения, например ложную информацию, то не только лишат выплат, но и заставят вернуть уже полученные деньги.

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